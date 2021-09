Top bedrijfsleven voortaan verplicht meer vrouwen te benoemen

Grote bedrijven worden verplicht om ten minste dertig procent van hun raad van commissarissen (rvc) uit vrouwen te laten bestaan. Dinsdag stemde de Eerste Kamer voor een wetsvoorstel daarover van demissionair minister Ingrid van Engelshoven. Al in december 2019 stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor het quotum.

De man-vrouwverdeling in de top van het bedrijfsleven is ondanks vele beloftes uit de bedrijven zelf, nog altijd bijzonder onevenwichtig. En dus moet er nu een verplicht quotum worden ingesteld, die ervoor zorgt dat de rvc voor ten minste een derde uit vrouwen bestaat en ten minste een derde uit mannen. Concreet houdt dat de komende jaren in dat voor elke man die vertrekt, er een vrouw moet worden benoemd, net zo lang tot dat quotum behaald is.

Het is nu aan de demissionair ministers Van Engelshoven (D66) en Sander Dekker (VVD) om de wet in te voeren. Die gaat mogelijk al in per januari 2022.