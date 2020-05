Topadviseur Boris Johnson schond lockdown terwijl hij zelf ziek was

Terwijl in Groot-Brittannië eind maart een lockdown was ingesteld en premier Boris Johnson zelf positief was getest op COVID-19, reed Johnsons topadviseur Dominic Cummings vanuit Londen naar zijn ouders in Durham. Al voor Cummings aan de autorit van ruim 400 kilometer noordwaarts begon, vertoonde hij zelf ook symptomen van het coronavirus.

Nog geen week eerder had de Britse overheid een lockdown ingesteld nadat het aantal besmettingen en doden als gevolg van het coronavirus in Groot-Brittannië schrikbarend hard opliep. Vanuit de overheid werden strikte reisrestricties opgelegd: de Britten werden geacht thuis te blijven, niet te reizen en vooral geen familie te bezoeken, hooguit met de uitzondering om een tas boodschappen bij de voordeur achter te laten voor diegene die dat zelf niet kon.

Uit onderzoek van The Guardian is gebleken dat Cummings werd gesignaleerd bij zijn ouders in Durham, kort nadat hij onflatteus op de foto was vastgelegd terwijl hij wegrende van Downing Street nummer 10 waar Boris Johnson zojuist zijn COVID-diagnose had ontvangen. Ook de minister van Volksgezondheid Matt Hancock bleek besmet. Inwoners van Durham maakten melding bij de politie van de ongeoorloofde aanwezigheid van Cummings in hun woonplaats. Een week na die melding, werd Cummings nog steeds gezien bij de woning van zijn ouders, samen met zijn zoontje.

Met zijn rit naar het noorden heeft Cummings niet alleen de regels van de lockdown geschonden, hij deed dat terwijl hij wist dat er een grote kans was dat hij het coronavirus bij zich droeg. Cummings’ vrouw, Mary Wakefield, is redacteur voor het tijdschrift the Spectator. In dat blad schreven Wakefield en Cummings een maand geleden hoe zij thuis omgingen met de lockdown, terwijl Wakefield eind maart zelf alle symptomen van COVID-19 vertoonde en ziek in bed lag.

Nu de politie heeft bevestigd dat Cummings in die periode inderdaad de lockdown schond en naar zijn ouders afreisde, klinkt de roep om zijn ontslag. Zowel de leiders van de Labour-partij, als de Liberal Democrats en ook de Scottish National Party hebben geëist dat Cummings of zelf opstapt, of weggestuurd wordt. Een woordvoerder van de Britse regering wil nog altijd niet reageren op vragen van The Guardian.

Beeld: The Sun