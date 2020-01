‘Topambtenaren Justitie hielden informatie weg voor Kamer’

De Inspectie voor Justitie en Veiligheid heeft jarenlang onderzoeksresultaten aangepast onder druk van topambtenaren van Justitie. Dat meldt het AD. Het ging onder meer om onderzoeken naar de IND en de toepassing van de nekklem na de dood van Mitch Henriquez.

Maar liefst zeven medewerkers van de Inspectie J en V zijn in 2017 naar de coördinator Integriteit gestapt. Ze dienden klachten in over een cultuur van ‘oneigenlijke beïnvloeding’, waardoor politiek onwelgevallige conclusies uit hun onderzoeken werden geneutraliseerd of zelfs weggelaten voor partijen als de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Ronald van Raak reageert in het AD verontwaardigd op het mogelijk achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer. “Het lijkt erop dat de Kamer bewust niet is geïnformeerd, met goedkeuring van de minister. Dat is een politieke doodzonde.”

cc-foto: Edward Lich