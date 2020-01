Topbedrijven financieren desinformatie klimaatverandering met YouTube-ads

Tientallen topbedrijven financieren het verspreiden van desinformatie over het klimaat via advertenties op YouTube, volgens onderzoek van activistengroep Avaaz. De organisatie denkt dat veel bedrijven niet weten dat hun commercials zijn verbonden aan misleidende video’s.

Avaaz ontdekte dat meer dan 100 merken advertenties hebben op YouTube-video’s die actief verkeerde informatie over het klimaat promoten. Grote merken als Samsung, L’Oreal en Decathlon, realiseren zich niet dat hun advertenties zijn gelinkt aan zulke video’s.

“Dit gaat niet over vrijheid van meningsuiting, dit gaat over de gratis advertenties die YouTube geeft aan feitelijk onjuiste video’s die mensen in verwarring brengen over de grootste crisis van onze tijd,” zei Julie Deruy, een campagnevoerder van Avaaz.

Voor het rapport onderzocht Avaaz voorgestelde video’s aan Youtube-gebruikers wanneer ze zoeken naar “opwarming van de aarde”, “klimaatverandering” of “klimaatmanipulatie”. De organisatie richtte zich met name op video’s die een prominente plaats innemen in het algoritme van YouTube. Het bleek dat 16 van de top 100 video’s verkeerde informatie bevatten. Met de zoekterm “klimaatverandering” ontdekte Avaaz 8 video’s met foute informatie en 21 video’s onder de zoekterm “klimaatmanipulatie”.

“YouTube heeft eerder stappen ondernomen om gebruikers te beschermen tegen anti-vaccinatie en complottheorieën,” betoogde Avaaz, “maar heeft niet met gelijke kracht gehandeld tegen desinformatie over het klimaat.” De groep roept YouTube op om een nieuw beleid in te voeren om verdere verspreiding van onwaarheden over klimaatverandering op het platform te voorkomen.

A report released today by @Avaaz shows that @Youtube is driving millions to #climate #misinformation videos, and the world’s most trusted brands are paying for it. Read more about it here: https://t.co/9SSqt3eijb — Avaaz (@Avaaz) January 16, 2020

YouTube beweert dat het rapport van Avaaz niet transparant is. Volgens het platform zijn de aanbevelingssystemen niet ontworpen om video’s of kanalen te filteren. YouTube heeft een strikt advertentiebeleid dat bepaalt waar advertenties worden weergegeven. “We hebben ook aanzienlijk geïnvesteerd in het verminderen van aanbevelingen voor schadelijke en verkeerde informatie. We blijven deze inspanningen uitbreiden naar meer onderwerpen en landen”

Een woordvoerder van L’Oréal reageerde: “De informatie die door deze video’s wordt gepromoot, is in directe tegenspraak met de inzet van L’Oréal om het milieu te beschermen. We werken samen met YouTube-teams en vragen hen om alle beschikbare technologische middelen te gebruiken om Youtubers beter te informeren over de aard van deze video’s en hun impact te beperken.”