Topman Ryanair wil ‘idiote antivaxers’ weren uit vliegtuigen

Michael O’Leary, de baas van prijsvechter Ryanair, wil dat mensen die niet tegen corona gevaccineerd zijn geen gebruik meer maken van de luchtvaartmaatschappij. Dat schrijft De Standaard:

O’Leary is geen voorstander van een verplicht vaccinatieprogramma, zoals momenteel in Duitsland en Oostenrijk. In plaats daarvan zouden volgens hem regeringen het leven van mensen die zonder een geldige reden een vaccin weigeren moeilijk moeten maken. ‘Als je niet gevaccineerd bent, zou je niet in het ziekenhuis mogen komen, je zou niet mogen vliegen, je zou niet in de Londense metro mogen komen, en je zou ook niet in de plaatselijke supermarkt of je apotheek mogen komen’, zei hij.