Topschaatser Van der Poel schenkt gouden plak Winterspelen aan Chinese dissident

De Zweedse topschaatser Nils van der Poel schenkt een van de gouden medailles die hij won op de Olympische Winterspelen aan de Zweedse schrijver en uitgever Gui Minhai. Deze zit sinds 2015 gevangen in China, nadat hij tijdens een bezoek aan een boekenbeurs werd ontvoerd door agenten in burger. Van der Poel protesteert op deze manier tegen de systematische mensenrechtenschendingen door de Chinese staat. De schrijver is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, officieel wegens ‘illegale zakelijke praktijken’.

“Ik ben niet de stem van alle olympiërs, maar mijn vrienden en ik hebben ons leven gewijd aan het streven naar uitmuntendheid in de sport. Terwijl de Chinese regering ervoor heeft gekozen om onze dromen te gebruiken als politiek wapen om hun regime te legitimeren”, zegt Van der Poel in een verklaring. Hij heeft de medaille overhandigd aan Gui Angela, de dochter van Gui Minhai.

Two years ago, a Chinese court announced the sentencing of my father to 10 years in prison after a secret trial. To help make sure political prisoners like my father aren’t forgotten, Nils Van der Poel is dedicating his medal to #GuiMinhai + countless other victims of 🇨🇳 abuses. pic.twitter.com/uQBsKORdE2

— Angela Gui (@angelagui_) February 25, 2022