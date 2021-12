Topvoetballer Kimmich heeft spijt dat hij zich niet eerder liet vaccineren

De Duitse international en Bayern München-speler Joshua Kimmich heeft spijt dat hij zolang twijfelde over een corona-inenting. De speler raakte besmet met het coronavirus en heeft daardoor nu vocht achter zijn longen. Hij niet spelen tot de winterstop.

Kimmich heeft zich inmiddels alsnog laten vaccineren. “Misschien moest ik eerst doormaken wat ik heb doorgemaakt. Achteraf had ik deze beslissing eerder moeten nemen”, zegt de middenvelder nu.

De speler werd in oktober het middelpunt van de vaccinatiediscussie in Duitsland, schrijft het AD. Nadat Kimmich had gezegd dat hij zich zorgen maakte over de gevolgen van het coronavaccin op lange termijn, kreeg hij onder meer kritiek van de machtige Beierse politicus Horst Seehofer die vond dat Kimmich het goede voorbeeld moest geven.

Omdat het coronavaccin binnen enkele weken weer volledig uit je lichaam is verdwenen, is de angst voor bijwerkingen op lange termijn ongegrond, schrijft het College ter beoordeling van geneesmiddelen.