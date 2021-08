Traag ingrijpen Boris Johnson bij begin coronacrisis kostte 25.000 levens

Als Boris Johnson vorig jaar maart een week eerder een lockdown had afgekondigd, dan had hij daarmee meer dan 25.000 levens kunnen redden. Dat zegt de epidemioloog en gewezen corona-adviseur van de Britse regering Neil Ferguson in een interview. Het aantal coronabesmettingen in de eerste golf was volgens Ferguson bij een eerdere lockdown de helft of misschien wel driekwart lager uitgevallen.

Johnson wachtte langer met het afkondigen van een lockdown dan veel andere Europese leiders. Zo vonden er in het Verenigd Koninkrijk nog grote concerten plaats terwijl andere landen al op slot waren. De Britse lockdown begon op 23 maart. In Nederland gingen de horeca en scholen een week eerder dicht – ook rijkelijk laat.

De Britse premier liet begin 2020 keer op keer verstek gaan bij crisisberaad waar de coronacrisis werd besproken. In plaats daarvan was Johnson druk met privézaken, zoals de afhandeling van zijn scheiding. Waarschuwingen van wetenschappers die aandrongen op een lockdown, en oproepen om beschermende kleding in te kopen sloeg hij in de wind.

Ferguson vindt dat Johnson ook in het najaar van 2020 te lang heeft gewacht met het nemen van nieuwe maatregelen. Eerder dit jaar berichtte de conservatieve krant Daily Mail dat de Britse premier eind 2020 tegen medewerkers zei dat hij liever duizenden doden wilde dan een nieuwe “fucking lockdown”.

Volgens de officiële cijfers zijn er in het Verenigd Koninkrijk ruim 130.000 mensen aan corona overleden.