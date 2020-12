Tragedie in bittere kou na afbranden opvangkamp aan grens EU

Geen video? Klik hier.

Honderden migranten en vluchtelingen moeten onder erbarmelijke omstandigheden bivakkeren aan de grens met Kroatië. Het gebied wordt geteisterd door zware sneeuwval en snijdende kou. De getroffenen leven op straat, zonder voorzieningen, in Bosnië dat er niet in slaagt adequate opvang te regelen. De migranten trachten de Europese Unie te bereiken door het berggebied maar dat is vrijwel onmogelijk omdat de grens zwaar bewaakt wordt door Kroatië. Daarbij zou vaak grof geweld toegepast worden om te voorkomen dat de migranten voet zetten in de Europese Unie.

De ontheemden bivakkeren in en rond een kamp Lipa dat vrijwel volledig is afgebrand. Die brand, vermoedelijk aangestoken door gefrustreerde bewoners, barstte los aan de vooravond van een geplande ontruiming. Kamp Lipa, nabij de Bosnische stad, was al berucht vanwege de uiterst belabberde omstandigheden.

“Er valt sneeuw, de temperaturen dalen onder nul, geen verwarming, niets. Dit is niet hoe mensen zouden moeten leven. We hebben politieke moed en actie nodig,” twitterde Peter Van Der Auweraert, het hoofd van de internationale hulp organisatie IOM (International Organization for Migration).

Hulporganisaties ter plekke roepen in een gezamenlijke verklaring de autoriteiten op snel met een oplossing te komen omdat er sprake is van ernstige gezondheidsproblemen zoals onderkoeling en bevriezing.

Naast de honderden bewoners van het kamp bivakkeren er naar schatting nog zo’n 2000 mensen in de omgeving in verlaten gebouwen en zelfgebouwde hutten. “We leven als dieren. Nee, dieren hebben het nog beter dan wij,” verklaart een migrant uit Pakistan tegenover Al Jazeera.