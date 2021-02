Transgender kind (8) vertelt hoe gelukkig ze is in haar nieuwe leven als meisje

Geen video? Klik hier.

Stella, een 8-jarig transgender meisje vertelt in C å Vous bij de Franse publieke omroep over hoe ze zich als sinds haar derde jaar ongelukkig voelde. “Sinds dat ik een jongen was, voelde ik me slecht in dit lichaam en ik moest absoluut worden wie ik werkelijk ben, een meisje,” vertelt Stella. Ontroerende beelden uit een reportage over haar ontwikkeling tonen hoe ze geëmotioneerd reageert als ze in huiselijke kring bericht krijgt dat ze voortaan echt Stella heet. Voor haar is het een regelrechte verlossing. “Het betekent dat ik me niet langer hoef te verzetten in het lichaam van een jongen.”

De moeder van Stella, Karine, legt uit hoe belangrijk het voor haar dochter is dat ze nooit meer wordt aangesproken met de jongensnaam die ze vroeger had, ook omdat die symbool staat voor het leed dat ze achter zich heeft gelaten.

Stella, l’enfant qui "résistait" dans un corps de garçon.

💬 « Il fallait absolument que je devienne ce que je suis vraiment, une fille ! » #CàVous pic.twitter.com/9iPArLEK1I — C à vous (@cavousf5) February 25, 2021

Bij Stella werd genderdysforie geconstateerd, de benaming voor diep ongenoegen over het geslacht dat bij geboorte is toegewezen en waar de persoon zich niet in herkent. Een op de 500 kinderen in Frankrijk heeft daar mee te maken. Ze vertelt dat ze bang was dat haar moeder Karine afwijzend zou reageren als ze vertelde dat ze geen jongen wilde zijn. Dat was niet het geval, integendeel. “Ik heb het geluk een moeder te hebben die er alles aan doet om me gelukkig te maken.”

In Nederland is het Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie van VUmc de enige plek waar gespecialiseerde zorg aan deze kinderen en jongeren verleend kan worden.