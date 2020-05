Treinen naar het strand erg druk, ‘ga niet naar Zandvoort’

De oproep van Mark Rutte eerder deze week tijdens zijn persconferentie om “niet met z’n allen naar het strand te gaan op een mooie dag” is niet aan iedereen besteed. De NS meldt zaterdag op Twitter dat het erg druk is in de treinen naar het strand. De spoorwegen doen daarom een dringend beroep op reizigers om niet meer naar Zandvoort te gaan.

Het is erg druk in de treinen naar het strand, we doen een dringend beroep op je om niet met de trein richting Zandvoort te gaan. Samen moeten we grote drukte voorkomen, de trein is even geen uitje. https://t.co/axyyfHaEPO — NS online (@NS_online) May 9, 2020

Eerder deze week zette de NS een trein van Zwolle naar Amsterdam stil op Weesp, omdat er te veel passagiers waren. Daardoor was het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden.

Vanaf 1 juni zijn reizigers in het openbaar vervoer verplicht om een mondkapje te dragen. Vanaf die datum zal er ook weer een normale dienstregeling worden gereden. Het kabinet hoopt wel dat veel mensen thuis blijven werken, zodat het niet te druk wordt in het ov.

cc-foto: ZandvoortaanZee