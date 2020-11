Tripadvisor waarschuwt voor hotel dat ontevreden gast laat opsluiten

Tripadvisor waarschuwt zijn bezoekers voor een Thais hotel, nadat een gebruiker van de recensie-app in de gevangenis was beland omdat hij een slechte beoordeling had geplaatst. Het Sea View Hotel and Spa in Koh Chang liet de Amerikaan Wesley Barnes arresteren op basis van de strenge Thaise smaadwetgeving, meldt persbureau AFP.

Barnes had het hotel in juli slechts een ster gegeven en klaagde in zijn review over het onvriendelijke personeel. “Niemand lacht. Ze gedragen zich alsof ze geen gasten willen. De Tsjechische restaurantmanager is het ergst. Hij is extreem grof en onvriendelijk tegen gasten.”

Omdat medewerkers van het hotel meenden dat Barnes het Sea View Hotel met zijn recensie schade had toegebracht, trokken zij aan de bel bij de autoriteiten. De Amerikaan moest vervolgens twee nachten in een cel doorbrengen. Nadat hij zijn verontschuldigingen had aangeboden, werd hij op borgtocht vrijgelaten.

Om nieuwe gasten een verblijf in de gevangenis te besparen, heeft Tripadvisor de pagina van het Sea View Hotel and Spa nu van een waarschuwing voorzien. Het resort staat nog wel op plaats 19 van de best beoordeelde hotels van Koh Chang.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al langer voor Thaise wetten die de vrijheid van meningsuiting inperken. Wie in Thailand wegens smaad wordt veroordeeld, kan een maximale gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 200.000 baht (5.600 euro) krijgen.