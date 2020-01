Trollen overdrijven rol brandstichters bij Australische bosbranden

Trollen en bots proberen het verband tussen de klimaatcrisis en de bosbranden in Australië te bagatelliseren door het belang van brandstichting te overdrijven. Dat blijkt uit een sociale-media-analyse van Timothy Graham van de Queensland University of Technology.

Graham ontdekte dat een “verdacht hoog aantal accounts van bots en trollen” tweets plaatsen met de hashtags #arsonemergency, #australiafire en #bushfireaustralia. De trollen en bots hameren op de rol die brandstichters spelen bij het ontstaan van de bosbranden.

Hoewel niemand bestrijdt dat brandstichting een probleem is, is de wetenschap ook duidelijk over de rol van klimaatverandering: naarmate de temperatuur stijgt, neemt ook de kans op langdurige droogte en grote bosbranden toe. Door de klimaatcrisis duurt het bosbrandenseizoen in Australië langer dan voorheen.

The national-average for December high temperatures in Australia smashed the previous record, set just last year, by 1.7 °C.

Extremely hot short-term weather patterns on top of the long-term warming trend. 🔥 pic.twitter.com/mlWfWJGPAy

— Robert Rohde (@RARohde) January 7, 2020