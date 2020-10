Trump betaalt meer belasting in China dan in VS

Donald Trump heeft tussen 2013 en 2015 meer dan 188.000 dollar belasting betaald aan China, omdat hij een bankrekening heeft in dat land. In dezelfde tijd betaalde hij nauwelijks inkomstenbelasting in de VS. The New York Times onthult het bestaan van de tot op heden onbekende bankrekening in China in een nieuw artikel over Trumps financiële handel en wandel.

De Amerikaanse president laat zich er in zijn verkiezingscampagne op voorstaan dat hij China hard aanpakt. Daarmee onderscheidt hij zich naar eigen zeggen van Joe Biden die Amerika ‘in de uitverkoop’ zou doen aan China. De conservatieve krant The Wall Street Journal stelde vorige maand vast dat Bidens China-beleid vermoedelijk erg zal lijken op dat van Trump.

Uit Trumps Amerikaanse belastingaangiftes, waarop The New York Times eerder de hand wist te leggen, blijkt dat de Amerikaanse president in 10 van de 15 onderzochte jaren geen inkomstenbelasting heeft betaald in de VS. In 2016 en 2017 betaalde hij slechts 750 dollar per jaar. Daarmee doet zich de pijnlijke situatie voor dat Trump in zijn eerste jaar als president meer belasting betaalde in Panama (15.598 dollar), India (145.400 dollar) en de Filipijnen (156.824 dollar) dan in de VS.

Anders dan Trump heeft Joe Biden zijn belastingaangiftes wel zelf openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de Democratische presidentskandidaat geen zakelijke activiteiten ontplooit in China. Uit het onderzoek van The New York Times blijkt dat Trump wel zeer actief is in China.