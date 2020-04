Trump beveelt injecties met ontsmettingsmiddel aan tegen corona

Donald Trump heeft tijdens zijn dagelijkse persconferentie injecties met ontsmettingsmiddel aanbevolen als mogelijke remedie tegen het coronavirus. Daarnaast adviseerde hij de lichamen van patiënten te baden in UV-licht. Dat laatste idee werd ter plekke door een aanwezige medicus afgewezen. Medici reageren met afgrijzen op het optreden van de president. Ontsmettingsmiddelen zijn giftig en kunnen zelfs dodelijk zijn bij inname. In veel gevallen is het zelfs al gevaarlijk de huid er aan bloot te stellen of de middelen in te ademen.

Trump strak zijn praatje af nadat het hoofd afdeling Wetenschap en Techniek van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had gemeld dat onderzoek er op wijst dat het virus sneller verzwakt als het wordt blootgesteld aan warmte en zonlicht. Die resultaten, zo stelde hij, brachten hem op het idee dat het mogelijk zou moeten zijn uv-licht of een andere krachtige lichtbron in het lichaam te stralen. “En volgens mij heb je gezegd dat jullie dat gaan testen,” zei hij tegen Deborah Birx, de coördinator van het team ter bestrijding van het coronavirus.

Daarna suggereerde hij dat ontsmettingsmiddel waarmee het virus gedood kan worden in het lichaam ingespoten zou kunnen worden. “Ik ben geen dokter maar ik ben wel iemand met goed gevoel voor wat te doen.”