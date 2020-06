Trump blijkt gevaar voor nationale veiligheid

Trump vormt een gevaar voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Die conclusie trekken verscheidene hooggeplaatste regeringsmedewerkers, onder wie twee voormalige ministers en twee nationale veiligheidsadviseurs, op basis van de telefoongesprekken die de Amerikaanse president voert met buitenlandse leiders.

In die gesprekken vaart de slecht voorbereide Trump uit tegen bondgenoten, terwijl hij zich laat overbluffen door autoritaire leiders als Putin en Erdogan, meldt CNN. De nieuwszender sprak onder meer met de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, ex-minister van Defensie James Mattis, de inmiddels vertrokken nationale veiligheidsadviseurs H.R. McMaster en John Bolton en de gewezen stafchef John Kelly. Twee van hen menen dat Trump in zijn gesprekken aan waanvoorstellingen leed.

Trump is in zijn telefoontjes met buitenlandse leiders doorgaans meer geïnteresseerd in zijn persoonlijke belangen dan in die van de Verenigde Staten. Terwijl de president zich tegenover bondgenoten gedraagt als een hork – hij vertelde de Britse premier Theresa May dat ze zwak was, en zei tegen de Duitse bondskanselier Angela Merkel dat ze dom was – rolt de Amerikaanse president de rode loper uit voor leiders die de democratische rechtsstaat aanmerkelijk minder hoog in het vaandel hebben.

Zo heeft Trump de afgelopen jaren met geen enkele buitenlandse leider zoveel gebeld als met Erdogan. De Turkse president belde vaak twee keer per week, en werd telkens meteen doorverbonden met Trump. Tegenover de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un schepte de Amerikaanse president graag op over zijn rijkdom.

De grootste zorgen bestaan over Trumps telefoontjes met de Russische leider Vladimir Putin. De Amerikaanse president maakte daarin zijn voorgangers George W. Bush en Barack Obama belachelijk. Zelf durft Trump geen vuist te maken tegen de Russische president. Zo werd hij in februari ingelicht over de beloningen die Rusland aanbood aan de Taliban om Amerikaanse militairen te doden, maar ondernam hij vervolgens niets.

Over 126 dagen zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen.