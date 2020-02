Trump bood Assange gratie als hij loog over Russische betrokkenheid hack

Donald Trump bood klokkenluider Julian Assange gratie als hij zou zeggen dat Rusland niet betrokken was bij het lekken van de e-mails van de Democratische partij, beweert de advocaat van Assange tegenover een rechtbank in Londen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

Edward Fitzgerald, een van de advocaten die Assange verdedigt, kon met bewijsmateriaal aantonen dat het Republikeinse Congreslid Dana Rohrabacher Assange heeft bezocht in augustus 2017, toen hij nog in de ambassade van Ecuador verbleef.

Het Congreslid zou in opdracht van de president, Assange een ‘quid pro quo’ hebben aangeboden. De WikiLeaks-oprichter zou een pardon krijgen als hij zou zeggen dat Rusland niets te maken had met het lekken van de e-mails van Hillary Clinton, voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, aldus Fitzgerald volgens The Guardian.

Donald Trump 'offered Julian Assange a pardon if he denied Russia link to hack' https://t.co/SK7WorYhyh — Mahmoud Aljazaery (@MahmoudJazairi) February 19, 2020

Na het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller werd de collectie e-mails van de Democratische Partij, die door Wikileaks werden gepubliceerd, gehackt door Russische geheime agenten.

De Australische Assange zit momenteel in een Britse cel, nadat hij vorig jaar werd opgepakt in de ambassade van Ecuador. Daar had hij zich zeven jaar lang verscholen, om uitlevering aan Zweden te voorkomen in een verkrachtingszaak. De Zweedse aanklager heeft die zaak in november geseponeerd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil Assange gaan vervolgen voor 18 aanklachten, waaronder spionage en vermeende medewerking aan hacking. Mocht hij schuldig worden bevonden aan alle 18 aanklachten, riskeert hij een gevangenisstraf van 175 jaar.