Trump creëert giftig klimaat: extreemrechts beraamt ontvoering gouverneur

In de Amerikaanse staat Michigan zijn dertien mannen aangeklaagd omdat ze plannen maakten voor de ontvoering van de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer. Ze zouden de macht in de staat hebben willen overnemen. Verscheidene verdachten zijn lid van de extreemrechtse militia-groep Wolverine Watchmen.

“Ik wist dat deze baan zwaar zou zijn, maar om eerlijk te zijn had ik dit nooit verwacht”, reageerde Whitmer in een interview met CNN. De gouverneur gaf Trump de schuld voor het klimaat waarin extreemrechtse bewegingen kunnen floreren.

“Vorige week weigerde de president nog om racistische groepen te veroordelen”, aldus Whitmer. Tijdens het presidentsdebat met Joe Biden adviseerde Trump de racistische Proud Boys om “een stap terug te doen en paraat te staan”.

In april van dit jaar riep Trump via Twitter op om Michigan te ‘bevrijden’. Na die oproep bezetten gewapende demonstranten het parlementsgebouw van Michigan. Ze eisten dat Whitmer een einde zou maken aan de lockdown in haar staat. De demonstranten vergeleken Whitmer met Hitler en droegen teksten mee als ‘Tirannen krijgen de strop’. Onder de bezetters van het parlementsgebouw bevonden zich ook enkele verdachten die nu zijn opgepakt.