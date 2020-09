Trump denkt dat hij niet-bestaande prijs heeft gewonnen

In een poging om latino’s voor zich te winnen, heeft Donald Trump zondag verklaard dat hij is onderscheiden met de ‘Bay of Pigs Award’. De Amerikaanse president noemde de prijs, die hem zou zijn uitgereikt door Cubaanse Amerikanen in Miami, “een grote eer”. Een probleem: de onderscheiding bestaat niet.

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Trump heeft er een handje van om onderscheidingen te verzinnen. Zo heeft hij bij zijn golfclubs vervalste, ingelijste covers van Time opgehangen. De voorpagina’s waar Trump op staat, zijn in werkelijkheid nooit verschenen.

Bij de vorige presidentsverkiezingen, in 2016, werd Trump wel gesteund door de Bay of Pigs Veterans Association. Bij de invasie in de Varkensbaai op Cuba in 1961 probeerden rechtse Cubaanse ballingen met steun van de CIA het communistische regime van Fidel Castro omver te werpen. De invasie werd een grote mislukking. In 1999 bracht Trump een bezoek aan het Bay of Pigs Museum in Miami. Hij kreeg destijds een speldje.

Rechtse Cubaanse Amerikanen zijn een belangrijke kiezersgroep voor de Republikeinen in Florida. Bij de verkiezingen van 2016 versloeg Trump Hillary Clinton in de staat. Volgens de in verkiezingsuitslagen gespecialiseerde statisticus Nate Silver maakt Joe Biden nu de meeste kans om Florida te winnen. Florida is bij de afgelopen verkiezingen telkens een belangrijke ‘swing state’ geweest. Ook bij de komende verkiezingen zal de staat vermoedelijk weer een grote rol spelen.