Trump deporteert man die nooit in Haïti is geweest naar Haïti

Op de valreep zet de regering-Trump een 40-jarige man uit naar Haïti. Consultant Paul Pierrilus, die op vijfjarige leeftijd met zijn ouders naar de VS kwam, wordt dinsdag op het vliegtuig gezet. Hoewel hij volgens de Amerikaanse autoriteiten het Haïtiaanse staatsburgerschap heeft, is Pierrilus nooit in het land geweest. Hij werd geboren op het Franse deel van Sint-Maarten.

Pierrilus werd acht dagen geleden vastgezet, toen hij langsging bij het immigratiekantoor in New York. Hij ging ervan uit dat het een bezoek een formaliteit was, maar in plaats daarvan werd hij halsoverkop overgebracht naar een uitzetcentrum in de Amerikaanse staat Louisiana.

De ouders van Pierrilus hebben hem nooit opgegeven voor een Haïtiaans paspoort. Ook hebben ze nooit het Franse staatsburgerschap voor hem aangevraagd, vertelt zijn zus Neomie aan The Guardian. “We begrijpen niet waar de documenten vandaan komen waarin staat dat hij een Haïtiaan is.”

Volgens mensenrechtenactivisten is Pierrilus het slachtoffer geworden van een laatste actie van de regering-Trump tegen zwarte migranten die in de VS wonen. Joe Biden wil na zijn inauguratie morgen de uitzetting van migranten honderd dagen opschorten. In die drie maanden neemt de nieuwe regering de Amerikaanse uitzettingsprocedure onder de loep.

Ook heeft Biden aangekondigd dat hij een oplossing wil voor de miljoenen migranten die zonder verblijfsvergunning in de VS wonen: zij zouden via een langjarig traject aanspraak moeten kunnen maken op Amerikaans staatsburgerschap.