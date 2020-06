Trump dreigt bevolking met inzetten leger om protesten te stoppen

President Trump heeft maandagavond verklaart dat hij het leger wil inzetten als lokale autoriteiten geen einde maken aan de protesten tegen racistisch politiegeweld. Hij dreigde ook een avondklok in te voeren. Vervolgens liet hij met traangas een geweldloos protest beëindigen op de route naar een nabij het Witte Huis gelegen kerk. Trump wilde voor de kerk een persmoment creëren. Staand voor de kerk hield hij een bijbel op naar de aanwezige beeldmedia.

Die geste is geen toeval. Een analyse stelt dat Trump op deze manier zijn extreemrechtse en uiterst christelijke aanhang bedient die de Verenigde Staten zien als het Beloofde Land dat bedreigd wordt door Satan die samenwerkt met minderheden en linkse Amerikanen.

PLEASE. TELL PEOPLE. Trump's stunt with the Bible was a message to the Cult of the Shining City and the white supremacist Christianity that has taken over the American Right and how it endangers all of us in ways you can't even imagine. 1/ pic.twitter.com/UwZDT7LzLy — Jared Yates Sexton (@JYSexton) June 2, 2020

Voor de inzet van het leger beroept Trump zich op een zelden gebruikte wet uit 1807. De wet is voor het laatst gebruikt in 1992, ten tijde van de grootschalige opstand rond de mishandeling van Rodney King door de politie van Los Angeles. Het was een van de eerste racistische misdrijven door agenten die werd vastgelegd door ooggetuigen met een videocamera en daardoor aangetoond kon worden. De beelden leiden destijds tot dagenlange protesten die gepaard gingen met uitbarstingen van geweld.

De protesten die nu door vrijwel de hele Verenigde Staten plaatsvinden gaan hier en daar gepaard met rellen en plunderingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid trachten extremisten met gewelddadige provocaties een burgeroorlog te ontketenen.

DHS: “A white supremacist extremist Telegram channel incited followers to engage in violence and start the ‘boogaloo’—a term used by some violent extremists to refer to the start of a second Civil War—by shooting in a crowd.” https://t.co/sP1SNVQPjP — Matthew Kaminski (@KaminskiMK) June 1, 2020

Trump verklaarde zichzelf de president van ‘law and order’ en dreigde lokale autoriteiten dat het Amerikaanse leger “de problemen snel zal oplossen”. Democratisch senator Kamala Harris reageerde met: “Dit is niet de taal van een president. Het is de taal van een dictator.”

These are not the words of a president. They are the words of a dictator. — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 1, 2020

De Democratische senator Ron Wyden uit Oregon sprak van een “fascistische speech” die grenst aan een oorlogsverklaring tegen de eigen bevolking.

The fascist speech Donald Trump just delivered verged on a declaration of war against American citizens. I fear for our country tonight and will not stop defending America against Trump’s assault. — Ron Wyden (@RonWyden) June 1, 2020

Commentatoren en politici reageren met verbijstering op het gedrag van Trump. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, vroeg zich af hoe diep de president kan zakken vanwege de inzet van traangas zodat hij gefotografeerd kon worden voor een kerk.

De geestelijken van de bewuste kerk, de St. Johns Episcopal Church die ook wel bekend staat als de kerk van de presidenten, spraken hun afschuw uit over het gedrag van Trump. De geestelijken trachten de demonstranten bij te staan maar werden ook zelf slachtoffer van het politiegeweld.

ANOTHER harrowing account from ANOTHER priest working outside St. John’s who says they were run off by tear gas, etc before Trump’s photo op. Ends with a defiant decree: “I am now a force to be reckoned with.” pic.twitter.com/d9YXAYfS1D — Jack Jenkins (@jackmjenkins) June 2, 2020

De lokale autoriteiten uit het nabijgelegen Arlington hebben na de actie van Trump onmiddellijk hun politieagenten teruggeroepen uit Washington. Die waren uitgeleend aan de hoofdstad om te assisteren bij het handhaven van de openbare orde. Ze zijn verbijsterd dat Trump die hulp in plaats daarvan gebruikte om een persmoment voor zichzelf te regelen.

Arlington County, Va., did not like its police being used to clear protestors for TRUMP’s photo op, & has apparently recalled them from Washington —> https://t.co/fmlqlh2XKN — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) June 2, 2020

Vanuit de Republikeinse gelederen bleef het voornamelijk stil.

Legerhelikopters worden al ingezet om vreedzame protesten onmogelijk te maken.