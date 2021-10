Trump dreigt met Republikeinse verkiezingsboycot in 2022 en 2024

Donald Trump heeft een verklaring uitgegeven waarin hij dreigt dat zijn aanhangers bij de verkiezingen van 2022 en 2024 niet zullen gaan stemmen. De Republikeinen zullen thuisblijven als de “verkiezingsfraude van 2020 niet wordt opgelost”, schrijft de voormalige president.

Former President Trump issues a threat. pic.twitter.com/lrSzVe4UOR — Byron York (@ByronYork) October 13, 2021

Trump blijft maar beweren dat er bij de presidentsverkiezingen van 2020 sprake was van grootschalige fraude. Enig bewijs daarvoor heeft hij tot nu toe niet geleverd. Trump verloor de verkiezingen van Biden met meer dan 7 miljoen stemmen verschil.

Het advocatenteam van Trump probeerde in ruim vijftig zaken federale rechters ervan te overtuigen dat de uitslag ongeldig moest worden verklaard. Telkens ving team-Trump bot.

De opstelling van Trump verdeelt de Republikeinse partij. Verscheidene Republikeinen roepen de achterban op om in 2022 op Democraten te stemmen. Zo moet worden voorkomen dat de partij volledig in handen valt van extremistische complotdenkers.

Trumps eindeloze gehamer op stemfraude speelde vermoedelijk ook een rol bij de lage opkomst van Republikeinse kiezers bij de stemming over de senaatszetels in Georgia in januari. De Democraten wonnen beide zetels en verwierven zo een meerderheid in de Senaat.