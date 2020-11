Trump en Biden nek-aan-nek

Bij het aanbreken van de ochtend na het sluiten van de Amerikaanse stembussen, is er met geen mogelijkheid een winnaar te voorspellen in de presidentsrace tussen Donald Trump en Joe Biden. Wel duidelijk is dat de gedroomde massale overwinning van de Democraten is uitgebleven, de president en diens uitdager gaan nek-aan-nek. Vanwege het grote aantal stemmen dat nog geteld moet worden, kan het nog dagen of misschien weken duren voor een definitieve winnaar is aan te wijzen.

Niet verrassend gaat Biden aan kop als het gaat om de zogenaamde popular vote, het daadwerkelijk uitgebrachte aantal stemmen. Die zijn echter niet bepalend voor de uitslag, zoals Hillary Clinton vier jaar geleden ondervond. De Amerikaanse president wordt uiteindelijk gekozen door kiesmannen, waarvan sommige staten er veel meer hebben dan andere. Een kandidaat heeft er 270 nodig om te winnen. Om 8 uur ’s ochtends had Biden er 220, maar met Trump met 213 vlak op de hielen. Onder meer de belangrijke staat Florida met 29 kiesmannen ging naar de zittende president, een belangrijke overwinning om het presidentschap veilig te stellen.

Nog enkele andere belangrijke staten zijn hoogst onzeker, dat zijn Pennsylvania, Michigan, Wisconsin en Arizona. In die laatste lijkt Biden een voorsprong te pakken, zo meldde zelfs Trump-spreekbuis Fox News, maar datzelfde leek eerder vannacht te gebeuren in Georgia, North Carolina, Ohio en zelfs Texas. Die staten lijken uiteindelijk toch naar Trump te zijn gegaan. Daarbij is het opnieuw van belang te onthouden dat er miljoenen stemmen per post zijn uitgebracht, waarbij het weken kan duren voor die allemaal geteld zijn, tot grote woede van Trump en de Republikeinen.

Eerder op de ochtend gaf Biden een eerste toespraak waarin hij zei goede hoop te hebben en zijn achterban vroeg vertrouwen te houden in de uitkomst. Direct erna greep Trump naar Twitter om te liegen dat de Democraten de verkiezingen proberen te stelen omdat er nog steeds stemmen geteld worden. Geheel ten onrechte beweert de president dat de winnaar bekend moet zijn zodra de stembureaus sluiten. Twitter liet er geen gras over groeien en voorzag de tweets van Trump direct van de waarschuwing dat het om misleidende informatie gaat bedoeld om verkiezingen te manipuleren.

Tegen half 9 ’s ochtends gaf Trump een persconferentie. Daarin claimde hij geheel onterecht de verkiezingswinst terwijl miljoenen stemmen nog geteld moeten worden. Ook herhaalde Trump de bewering uit zijn eerdere tweet dat er sprake is van “massale fraude” omdat er nog altijd geteld wordt. Vrijwel de gehele toespraak van de Amerikaanse president bestond uit leugens.

America’s worst nightmare wordt nu echt de waarheid. President Trump zinspeelde er al maanden op maar voegt nu daad bij het woord. Hij claimt zijn winst en eist dat het tellen van de stemmen stopt. #ElectionNight pic.twitter.com/Sw8FPdzjzV — Simone Tukker (@simonetukker) November 4, 2020

Dit bericht wordt aangevuld.

cc-foto: Gage Skidmore