Trump: Europeanen niet meer welkom in VS om corona

De Verenigde Staten hebben een inreisverbod ingesteld voor Europeanen. Het verbod geldt voor inwoners uit Schengen-landen en gaat om middernacht (lokale tijd) in en zal in eerste instantie voor dertig dagen gelden. Er zijn een paar uitzonderingen op de zogeheten travel ban: voor landen waar Trump een golfresort heeft geldt het vliegverbod niet.

Donald Trump maakte het vliegverbod vannacht bekend tijdens een persconferentie vanuit zijn Oval Office in het Witte Huis. Volgens hem is de maatregel noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen wel nog naar de VS. Dat land hoort niet bij Schengen, maar met een Schengen-paspoort mag je je wel vrij bewegen in die landen. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 460 gevallen van coronabesmetting bekend, dat is inclusief de 83 nieuw ontdekte besmettingen van woensdag. De hoogste stijging in het land tot nu toe. Al acht mensen zijn als gevolg van het coronavirus overleden.

Volgens Trump is een van de redenen van de travel ban dat Europa niet de juiste beschermende maatregelen heeft genomen tegen reizigers uit China en Iran. Sinds januari worden mensen die in China zijn geweest al twee weken in quarantaine geplaatst voor ze de VS in mogen, datzelfde geldt voor Iran sinds februari. Ondertussen zijn in de Verenigde Staten ruim 1.200 coronabesmettingen en zijn er 38 mensen overleden. Vannacht maakte ook steracteur Tom Hanks (63) dat hij en zijn vrouw in Australië besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Nederland

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag COVID-19 officieel bestempelde als pandemie, een epidemie op wereldschaal, gelden er voor Nederland vooralsnog alleen restricties voor Noord-Brabant. Inwoners van die provincie worden aangeraden sociale contacten te verminderen. Evenementen met meer dan duizend bezoekers zijn afgelast, dat geldt ook voor alle voetbalwedstrijden van clubs uit Brabant. De KNVB liet woensdag weten dat de competitie niet wordt stilgelegd, en supporters van clubs uit andere delen van het land gewoon het stadion kunnen bezoeken.