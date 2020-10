Trump gebruikte coronamedicijn dat is gemaakt met cellen embryo uit Nederlandse abortus

De Amerikaanse president Donald Trump die in een felle verkiezingsstrijd is gewikkeld met Democraat Joe Biden houdt burgers voor dat ze gratis een nieuw medicijn tegen het coronavirus zullen krijgen. Dat medicijn moet overigens nog officieel goedgekeurd worden en is voorlopig niet te verkrijgen. De president onthulde vorige week dat hij besmet was met het coronavirus en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Hij claimt inmiddels hersteld te zijn en noemt de besmetting een zegen van God, in een via Twitter verspreidde video.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

De site MIT Technology Review van het befaamde Massachusetts Institute of Technology komt met een voor Trumps aanhang pijnlijke onthulling. Het medicijn, dat door Trump “een wonder van God” werd genoemd, is gefabriceerd met behulp van de cellen van een geaborteerde embryo. De regering van Trump heeft zich fel gekeerd tegen het gebruik van geaborteerde embryo’s voor medisch onderzoek. Wetenschappelijke instituten is verboden dergelijk onderzoek te doen. Die maatregel is door aanhangers van de president onthaald als een grote overwinning in hun pogingen om de rechten van vrouwen terug te draaien naar die van de vorige eeuw.

Het bewuste middel is een cocktail van antilichamen tegen het virus. De benodigde moleculen worden gekweekt in de eierstokken van hamsters. Om de werking van het medicijn vast te stellen werden cellen gebruikt die afkomstig zijn van een embryo uit Nederland dat in de jaren ’70 is geaborteerd. Het bedrijf Regeneron vermeerdert die cellen zelf in het eigen laboratorium. Volgens het bedrijf kunnen de gebruikte cellen door alle bewerkingen en vermeerderingen niet meer gezien worden als afkomstig van een abortus.

Trump was vermoedelijk niet op de hoogte van de oorsprong van het medicijn dat hem er volgens eigen zeggen wonderwel snel bovenop heeft geholpen.

ABC News achterhaalde dat het aantal besmettingen in en rond het Witte Huis inmiddels is opgelopen tot 34.