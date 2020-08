Trump-getrouwe Kellyanne Conway verlaat plotseling Witte Huis

Kellyanne Conway, de adviseur van Donald Trump voor wie geen enkele leugen van de president te ver gaat om recht te praten, stopt. Zondag liet ze weten het Witte Huis te verlaten om zich op haar gezin te kunnen concentreren. Binnen dat gezin zijn man George en 15-jarige dochter Claudia felle tegenstanders van Trump en het beleid dat Kellyanne dagelijks verdedigt.

Met nog een kleine twee maanden te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is het plotselinge vertrek opmerkelijk. Aanstaande woensdag staat een speech van Kellyanne Conway gepland op de Republikeinse Nationale Conventie. Die gaat waarschijnlijk door. Over die speech liet dochter Claudia eerder al op Twitter weten niet te kunnen geloven dat haar moeder ‘straks op het podium staat naast een homofoob en verkrachter’. Dit weekend liet ze weten dat haar moeder haar leven ‘verwoest’ heeft en ook noemde ze het carrièrepad van Kellyanne ‘egoïstisch’ en ‘alles voor geld en roem’.

you know life isn’t fair when you wake up to your own mother speaking aside a homophobe and a rapist https://t.co/mTQSMfVA3a

my mother’s job ruined my life to begin with. heartbreaking that she continues to go down that path after years of watching her children suffer. selfish. it’s all about money and fame, ladies and gentlemen.

