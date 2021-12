Trump had al corona tijdens eerste debat met Biden maar zei niets

Oud-president Donald Trump werd drie dagen voor zijn eerste verkiezingsdebat met Joe Biden positief getest op corona. De uitslag van die test werd stilgehouden. Dat meldt The Guardian op basis van een nieuw boek over Trump, dit keer door voormalig stafchef Mark Meadows.

Een vereiste voor deelname aan het debat, was dat beide kandidaten 72 uur voor aanvang een negatieve testuitslag moesten hebben. Direct na het bericht dat Trump corona had, liet hij een nieuwe test doen, dit keer van een andere producent. Die bleek negatief. Het Trump-team besloot volledig af te gaan op de tweede uitslag en de eerste te negeren en te verzwijgen. Uiteindelijk bleek Trump wel degelijk besmet te zijn en moest hij zelfs worden opgenomen in het ziekenhuis. De eerste test werd afgenomen op 26 september, het debat volgde op 29 september. Op 2 oktober liet Trump weten corona te hebben, iets wat hij toen naar eigen zeggen pas een uur wist.

Het debat was niet het enige evenement dat Trump met corona onder de leden bijwoonde. De dag van zijn eerste positieve testuitslag, hield hij een feestelijke bijeenkomst om Amy Coney Barrett voor te dragen als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. Die drukbezochte bijeenkomst waar niemand zich aan ook maar enige coronamaatregel leek te houden, bleek later een coronabrandhaard te zijn. Ook Trump zei later vermoedelijk besmet te zijn op die bijeenkomst en dat zijn woordvoerder Hope Hicks mogelijk de aanstichter was, terwijl hij zelf op dat moment al positief getest was.

Tussen de positieve testuitslag en het debat woonde Trump ook ceremonies bij voor militaire veteranen, hield hij een verkiezingsbijeenkomst en gaf een persconferentie in de briefingruimte van het Witte Huis. Nergens werd melding gemaakt van de positieve testuitslag. Op de berichtgeving van The Guardian en de onthulling in het boek van Meadows heeft Trump op zijn gebruikelijke wijze gereageerd: ‘Fake news‘.

cc-foto: Gage Skidmore