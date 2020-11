Trump maakt machtsoverdracht mogelijk, John Kerry klimaatgezant

Donald Trump moet inmiddels behoorlijk moe zijn van alle nederlagen. Nadat hij eerder al de verkiezingen en tientallen rechtszaken verloor, heeft de General Services Administration Joe Biden nu ook nog eens uitgeroepen tot winnaar. Trump heeft daarom opdracht gegeven om te beginnen met de machtsoverdracht. Hij blijft wel leugens verspreiden over verkiezingsfraude.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020