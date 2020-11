Trump ontslaat toezichthouder die fraude-leugens bleef ontkrachten

Donald Trump heeft de directeur van de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ontslagen, omdat die niet meegaat in de leugens van de president dat er op grote schaal gefraudeerd is tijdens de verkiezingen. De dienst waar Chris Krebs leiding aan gaf ziet toe op het veilig laten verlopen van de verkiezingen. Dat is gelukt, volgens de dienst zijn de verkiezingen die Biden won ‘ongekend eerlijk’ verlopen.

Vorige week liet de dienst al in een eigen verklaring weten dat er geen enkel bewijs is die de aanhoudende leugens van Donald Trump ook maar een beetje staven. Volgens Krebs zijn er simpelweg geen voorvallen ontdekt van verdwenen of veranderde stemmen, of stemmen uitgebracht door overleden personen, zoals de president beweert. Krebs die vorige week al verwachtte daarom ontslagen te zullen worden door Trump, is nu dus inderdaad de laan uitgestuurd. Officieel wegens het geven van een ‘hoogst onzorgvuldige’ verklaring.

Na zijn ontslag liet Krebs via Twitter weten dat hij vereerd is zijn land te hebben gediend. ‘We hebben het juiste gedaan. Verdedig vandaag, stel morgen veilig,’ schreef hij erbij. Ondertussen blijft het team van Trump rechtszaken aanspannen in staten die hij beweert onterecht verloren te hebben. Dinsdag liet zelfs het juridisch team van oud-president George W. Bush weten dat Trump geen enkele kans heeft nog te winnen. Zij kunnen het weten, in 2000 wisten zij dankzij een slinkse campagne de verkiezingswinst in Florida te kapen van rivaal Al Gore.

