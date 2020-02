Trump op oorlogspad: twee belangrijke getuigen in impeachment-onderzoek ontslagen

Twee belangrijke getuigen in het impeachment-onderzoek naar Donald Trump zijn vrijdag ontslagen. Nadat bekend werd dat luitenant-kolonel Alexander Vindman moest vertrekken, werd al snel duidelijk dat ook Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie, zijn baan kwijt is.

Luitenant-kolonel Alexander Vindman is een Amerikaanse veiligheidsexpert en specialist in buitenlandse aangelegenheden. Als directeur Europese zaken maakt hij deel uit van de Nationale Veiligheidsraad.

Vindman verklaarde in zijn getuigenis dat hij zijn ‘oren niet kon geloven’ toen hij het gesprek tussen Trump en Zelensky beluisterde. “Hij kreeg het verzoek te vertrekken omdat hij de waarheid sprak”, zei zijn advocaat David Pressman. Vindman heeft één keer in het openbaar moeten spreken over het telefoongesprek, omdat hij werd gedagvaard door het Huis van Afgevaardigden.

Ook de ambassadeur van de Europese Unie Gordon Sondland, die eveneens getuigde in het afzettingsonderzoek van de president, is ontslagen. Sondland meldde in een verklaring hij per direct op straat staat. “Ik wil de president bedanken voor de kans die hij mij heeft gegeven”, aldus Sondland.

Naast de twee belangrijke getuigen moet ook de tweelingbroer van Alexander Vindman, Yevgeny Vindman, vertrekken. Als jurist was hij verbonden aan de belangrijke adviesraad van het Witte Huis. Hij was echter geen getuige in de afzettingszaak.

Senator Chuck Schumer tweette een brief die hij in december ontving van het Pentagon. Daarin werd hij verzekerd dat patriotten en klokkenluiders zoals Vindman worden beschermd.

