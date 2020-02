Trump opent aanval op ‘verrader’ Mitt Romney

Terwijl de Democraten senator Mitt Romney prijzen voor zijn daad en ‘morele moed’, zetten Trump en zijn achterban een meedogenloze aanval in op de senator uit Utah. Romney was de enige Republikein die woensdag voor de afzetting van Trump stemde. Zijn stem was vooral symbolisch en kon de onvermijdelijke vrijspraak van de Amerikaanse president niet tegenhouden.”Ongetwijfeld zullen Trump en zijn aanhangers mij nu persoonlijk aanvallen”, voorspelde Romney in de Senaat.

Trump zei tijdens het Nationale Gebedenontbijt op donderdagochtend dat hij niet houdt van “mensen die hun geloof gebruiken als rechtvaardiging voor het doen waarvan zij weten dat het verkeerd is.”Zijn opmerking is een verhulde aanval op Romney, die tijdens zijn toespraak Mormoonse overtuigingen citeerde en zijn stem voor afzetting aankondigde. “Ik heb een eed voor God afgelegd om onpartijdige gerechtigheid uit te oefenen”, verklaarde Romney. “Ik ben diep religieus. Mijn geloof staat centraal in wie ik ben. Trump is schuldig aan een verschrikkelijk misbruik van publiek vertrouwen.”

Woensdag tweette de president een parodievideo van Romney waarin hij democratisch ‘geheim bezit’ wordt genoemd. Met in gedachten het verlies van Romney tegenover Obama in de presidentsverkiezingen van 2012, tweette Trump donderdag dat als de “mislukte presidentiële kandidaat” dezelfde energie en woede had toegewijd aan het verslaan van een wankele Barack Obama, zoals hij schijnheilig tegen mij doet, had hij de verkiezing kunnen winnen.”

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!

Ook de oudste zoon van de president liet geen spaan van de senator heel. Donald Trump Jr. tweette dat Romney “eeuwig bitter is en dat hij nooit president zal zijn, hij zei dat Romny “te zwak is om de Democraten te verslaan, dus sluit zich nu bij hen aan”. Volgens de presidentszoon is Romney nu officieel lid van het verzet en zou hij uit de Republikeinse Partij moeten worden gezet.

Mitt Romney is forever bitter that he will never be POTUS. He was too weak to beat the Democrats then so he’s joining them now.

He’s now officially a member of the resistance & should be expelled from the @GOP.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2020