Trump presenteert zijn ‘droomakkoord’ voor Israël

Donald Trump heeft in Washington zijn langverwachte voorstel voor vrede in het Midden-Oosten gepresenteerd. Volgens hem gaat het om een ‘ultiem akkkoord’ dat een ‘realistische tweestaten-oplossing’ behelst. Dat laatste is al meteen een beetje een probleem want de Palestijnen, met wie hij geen overleg heeft gevoerd, hebben het voorstel al meteen verworpen.

De Israëlische premier Netanyahu daarentegen woonde de presentatie in het Witte Huis samen met zijn politieke rivaal oud-generaal Gantz bij. Gantz verklaarde dat het plan van Trump een ‘historische mijlpaal’ is. Critici stellen dat het plan vooral bedoeld is om Netanyahu bij de komende verkiezingen op 2 maart te helpen. De Israëlische premier wordt vervolgd wegens fraude. Volgens de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh is het plan bedoeld om de aandacht af te leiden van die zaak en van het impeachment proces tegen Trump.

Het 80 pagina’s tellende plan bevat onder meer het verklaren van Jeruzalem tot de “ongedeelde hoofdstad” van Israël maar stelt tegelijkertijd dat in het oostelijk deel van de stad de Palestijnse hoofdstad gevestigd kan worden. Hoe dat met elkaar te combineren valt is onduidelijk.

Het bewerkstelligen van een Palestijnse staat die het grondgebied van de Palestijnen “meer dan zal verdubbelen”.

De erkenning van de joodse illegale nederzettingen in bezet gebied als deel van Israël.

Het scheppen van “1 miljoen” nieuwe banen voor Palestijnen.

Aan het plan is sinds 2017 gewerkt door Trumps schoonzoon Jared Kushner. Het plan heeft vooralsnog wel voor elkaar gekregen dat de PLO en Hamas, de twee rivaliserende Palestijnse groeperingen, in een zeer zeldzame spoedvergadering bijeen komen. De twee groeperingen staan op voet van oorlog met elkaar.

De regering Trump presenteert zichzelf, om de evangelische Amerikaanse kiezers te behagen die uitkijken naar de terugkeer van Jezus op aarde, als de meest Israël-vriendelijke regering uit de geschiedenis. Het plan zou het voor rechts en ultrarechts in Israël, die al jaren de politiek van het land bepalen, makkelijker maken omstreden maatregelen door te voeren.