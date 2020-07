Trump scheldt celstraf bevriende handlanger kwijt

De Amerikaanse president Donald Trump heeft van zijn macht gebruikt en de drie jaar en vier maanden celstraf voor politiek zwendelaar Roger Stone kwijtgescholden enkele dagen voordat deze zich bij de gevangenis moest melden. Stone is een persoonlijke vriend van Trump, voor zover de president bekend is met het begrip vriendschap. Hij pochte in 2016 het contact te zijn tussen Wikileaks en het team van Trump. Tijdens het parlementair onderzoek naar de Russische inmenging werd Stone op leugens betrapt tijdens een verhoor onder ede. Hij werd veroordeeld wegens onder meer meineed.

De Volkskrant schrijft:

Stone deed dat om de president uit de wind te houden, zo oordeelde rechter Amy Berman Jackson begin dit jaar toen ze de gevangenisstraf uitsprak. Behalve aan meineed werd Stone ook schuldig bevonden aan obstructie van de rechtsgang en het beïnvloeden van een getuige (hij had gedreigd diens hondje om zeep te helpen). Het resultaat was een ‘onnauwkeurig, onjuist en onvolledig’ onderzoeksrapport van het Huis van Afgevaardigden over de Russische inmenging in de verkiezingen, aldus Berman.

Tegen Stone werd aanvankelijk een veel hogere straf geëist, zeven tot negen jaar, maar dat werd na persoonlijk ingrijpen van de minister van Justitie William Barr verminderd. Uit protest namen openbare aanklagers ontslag. Trump heeft Stone vanaf het begin gratie beloofd maar de veroordeelde wilde dat niet omdat hij dat zag als een schuldbekentenis. In plaats daarvan wilde hij kwijtschelding van de straf, zo liet hij interview weten. Trump heeft nu aan dat verzoek voldaan. Stone maakte in dat vraaggesprek ook duidelijk dat hij Trump tijdens het onderzoek “erbij had kunnen lappen” maar dat ten nadele van zichzelf niet gedaan heeft.

In een lange verklaring stelt Trump onder meer dat Stone “het slachtoffer is van een jarenlange heksenjacht van links en zijn bondgenoten in de media in een poging om het presidentschap van Trump te ondermijnen.” Trump schrijft dat Roger Stone “al zwaar heeft geleden”.

De beslissing werd vrijdagavond laat bekendgemaakt, een favoriet tijdstip voor nieuws dat schadelijke gevolgen voor de eigen reputatie kan hebben. De kwijtschelding past in het patroon waarbij Trump alle machtsmiddelen die hij heeft gebruikt om veroordelingen van handlangers en bondgenoten te voorkomen of tegen te werken. Vorige maand ontsloeg hij nog een openbare aanklager die onderzoeken leidde naar zijn advocaten Michael Cohen en Rudolph Giuliani.

