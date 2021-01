Donald Trump zal niet aanwezig zijn bij de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Dat heeft de aanstichter van de aanval op het Capitool zelf laten weten. Met zijn afwezigheid op 20 januari breekt Trump met een traditie die ruim 150 jaar teruggaat waarbij de vertrekkende president de beëdiging van zijn opvolger bijwoont. De Democraten bereiden ondertussen een nieuwe impeachment van Trump voor, die ertoe moet leiden dat hij nog voor 20 januari uit zijn ambt wordt gezet.

Donderdag zei Trump in een videoboodschap nog de aanval op het Capitool te veroordelen. Dat deed hij met een haastig voorgelezen tekst die duidelijk niet door hemzelf was opgesteld. Op diverse pro-Trump-internetfora werd de president vrijwel direct door zijn eigen aanhang verketterd omdat hij hen zou hebben laten vallen. Vrijdag was Trump echter gewoon weer de oude. Nadat Twitter zijn tijdelijke blokkade had opgeheven, stak Trump daar direct zijn America First-riedeltje weer af. Ook maakte hij er bekend niet bij de inauguratie te zijn.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben tegelijkertijd laten weten te werken aan een nieuwe impeachment-procedure van Donald Trump. Vice-voorzitter Katherine Clark liet weten dat de procedure vertraagd wordt door Trump-verdedigers in de Republikeinse partij, maar dat er naar verwachting komende week gestemd zal worden. ‘Donald Trump moet uit zijn ambt verwijderd worden en wij zullen alle middelen die tot onze beschikking staan inzetten om ervoor te zorgen dat dat gebeurt en om onze democratie te beschermen,’ aldus Clark.

To clarify, @HouseDemocrats are actively working to determine the timeline and the quickest path to hold Trump accountable. We face obstruction and attempts to delay us by the GOP defenders, but we‘re resolute. We will act to protect the American people. https://t.co/RHGwKOnpFD — Katherine Clark (@RepKClark) January 8, 2021

CNN meldt ondertussen dat voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi in gesprek is geweest met de legerleiding om te bespreken in hoeverre een labiele en onbetrouwbare Trump ervan weerhouden kan worden nog militaire actie in te zetten. Ook wilde ze weten of zijn toegang tot de nucleaire codes kan worden ingetrokken.

Nancy Pelosi: "This morning, I spoke to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley to discuss available precautions for preventing an unstable president from initiating military hostilities or accessing the launch codes and ordering a nuclear strike." — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) January 8, 2021

Het is nog niet bekend of vicepresident Mike Pence bij de inauguratie aanwezig is. Een woordvoerder laat weten dat Pence daarover nog geen beslissing heeft genomen. Volgens bronnen in het Witte Huis is de relatie tussen Pence en Trump verzuurd, nadat Trump er bij zijn vicepresident op had aangedrongen de formele verkiezing van Biden te frustreren. Die weigerde, tot groot chagrijn van Trump die daarna zijn aanhang opstookte het Capitool te bestormen.

De laatste -toen nog levende- president die de inauguratie van zijn opvolger niet bijwoonde, was Andrew Johnson die als voormalig vicepresident zijn intrek nam in het Witte Huis na de moord op Abraham Lincoln. Johnson was tevens de eerste president tegen wie een impeachmentprocedure werd aangespannen door het Huis van Afgevaardigden. Johnson werd in 1869 opgevolgd door Ulysses S. Grant.