Trump slaat wild om zich heen, gewelddadige fans bestormen Capitool

Opgehitst door Donald Trump, die vandaag weer wild om zich heen slaat, proberen zijn aanhangers het Capitool te bestormen. Daar bekrachtigt het Congres woensdag de verkiezingsoverwinning van Joe Biden, die vorig jaar 7 miljoen stemmen meer binnensleepte dan Trump.

Enkele demonstranten zijn erin geslaagd het Capitool binnen te dringen. De Senaat is daarom haastig ontruimd. Vice-president Mike Pence is halsoverkop in veiligheid gebracht. In Washington DC is inmiddels een avondklok afgekondigd.

This is WILD pic.twitter.com/dC8whGzIgw — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

This is happening pic.twitter.com/MNDC2Nh1Cg — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

In een toespraak herhaalde Trump woensdag de leugen dat de verkiezingen zijn ‘gestolen’. Hij riep zijn vice-president Mike Pence op daar een stokje voor te steken. Pence heeft al laten weten dat hij dat niet kan. Het is voor het eerst in vier jaar dat de vice-president Trump afvalt.

MOMENTS AGO: President Trump issues warning to VP Mike Pence: "Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country — and if you're not, I'm going to be very disappointed in you." pic.twitter.com/Gv99oPR4iU — The Hill (@thehill) January 6, 2021

“Het is mijn weloverwogen oordeel dat mijn eed op de Grondwet mij ervan weerhoudt om het gezag op te eisen om te bepalen welke stemmen moeten worden geteld en welke niet”, aldus Pence in een schriftelijke verklaring.

Dat zint het radicale deel van de aanhang van Trump allerminst. ‘Verrader’, is een van de vriendelijkste kwalificaties die Pence ten deel valt op sociale media. Ondertussen belagen Trump-fanaten de agenten die het Capitool beschermen.

De politie heeft verscheidene gebouwen van het Capitool ontruimd vanwege de gewelddadige protesten. Journalisten die van het ene naar het andere gebouw van het Capitool willen gaan, krijgen het advies om gebruik te maken van de tunnels tussen de gebouwen. Volksvertegenwoordigers voelen zich niet veilig.

I’m sheltering in place in my office. The building next door has been evacuated. I can’t believe I have to write this. — Rep. Haley Stevens (@RepHaleyStevens) January 6, 2021

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021