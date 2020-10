Trump sorteert voor op weigering derde en laatste verkiezingsdebat

Donald Trump lijkt voor te sorteren op een weigering van het derde en laatste verkiezingsdebat met Joe Biden op 22 oktober. Het campagneteam van de Amerikaanse president eist van de commissie die de debatten overziet dat de onderwerpen worden gewijzigd zodat het vooral over buitenlandbeleid gaat. Trump weigerde het tweede debat ook al te voeren omdat hij het er niet mee eens was dat vanwege zijn eigen coronabesmetting beide kandidaten op verschillende locaties zouden zijn.

Volgens Trumps campagnemanager Bill Stepien breekt de debatcommissie met de traditie om in het laatste debat het buitenlandbeleid centraal te stellen. Ook zegt hij dat beide campagneteams, ook die van Joe Biden, dit maanden geleden al met de commissie hebben afgesproken. Volgens het team van Trump wordt ‘wanhopig’ geprobeerd de aandacht af te leiden van ‘Bidens eigen beroerde geschiedenis qua buitenlandbeleid’ en ‘maken de pro-Biden capriolen van de commissie een fiasco van het hele debatseizoen’.

Bidens campagneteam laat weten dat maanden geleden al is afgesproken dat de debatcommissie de onderwerpen van het laatste debat kiest. Volgens campagnemanager TJ Ducklo “liegt de Trump-campagne omdat Donald Trump bang is om meer verantwoording te moeten afleggen over zijn rampzalige Covid-aanpak”.

Het eerste debat onder leiding van Fox News-journalist Chris Wallace liep uit op chaos, vooral omdat Trump vanaf de eerste minuut weigerde om vragen te beantwoorden en koos voor persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen. Het tweede debat weigerde hij te voeren, zodat beide kandidaten uiteindelijk los van elkaar vragen beantwoordden in zogenaamde Town Hall meetings. De kijkcijfers voor Biden waren daarbij beduidend hoger dan die van zelfverklaard kijkcijferkanon Trump. Inmiddels probeert de Amerikaanse president al dagenlang de moderator van het derde debat, NBC News-journaliste Kristen Welke, zwart te maken. Volgens de president is zij een ‘radicale Democraat’ en ‘waardeloos’.

De presidentsverkiezingen zijn op dinsdag 3 november. In alle peilingen gaat Joe Biden aan kop, hoewel dat in sommige cruciale staten met slechts een kleine marge is.

Bron: The Hill / cc-foto: Gage Skidmore