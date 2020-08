Trump: Spaanse griep maakte einde aan Tweede Wereldoorlog

President Trump heeft weer een staaltje van zijn historisch onbenul getoond door tijdens een persconferentie te beweren dat de Spaanse griep-epidemie gezorgd heeft voor het einde van de Tweede Wereldoorlog “omdat alle soldaten ziek werden”. Trump vergeleek de huidige pandemie met die van de Spaanse griep die tussen de 20 en 100 miljoen levens heeft gekost. “Ze zeggen dat 1917, de grote pandemie, het meest in de buurt komt. Dat was zeker afschuwelijk waar ze 50 tot 100 miljoen mensen mee hebben verloren en dat waarschijnlijk zorgde voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.”

De pandemie raasde over de wereld in de jaren 1918 en 1919, de Tweede Wereldoorlog duurde van 1939 tot 1945. De grootvader van Trump was overigens een van de eerste Amerikaanse slachtoffers van de Spaanse griep.

Het ligt voor de hand te vermoeden dat Trump zich versprak en Eerste Wereldoorlog bedoelde. Dat heeft hij namelijk al eerder beweerd. Toen stelde hij ook al dat de pandemie in 1917 begon. In werkelijkheid begon die het jaar daarop. De eerste golf vond plaats in de lente van 1918, het heftigst waren de daarop volgende golven, een in het najaar toen de oorlog al bijna voorbij was en de derde in het voorjaar van 1919.

Het einde van Eerste Wereldoorlog kent verschillende historische verklaringen maar de griep hoort daar niet bij. Het is zelfs onduidelijk of de griep invloed heeft gehad op het verloop van de oorlog omdat het geen onderscheid maakte tussen de strijdende partijen. Wel hebben de troepenbewegingen bijgedragen aan verspreiding van het virus.