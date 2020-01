Trump steunt anti-abortusactivisten tijdens ‘March for Life’

De jaarlijkse ‘March for Life’ in Washington en andere Ameri­kaanse staten belooft opnieuw een grote happening te worden. Donald Trump is de eerste Amerikaanse president die de jaarlijkse anti-abortus evenement zal bijwonen.

Duizenden demonstranten uit het hele land komen op vrijdag samen voor het anti-abortusevenement, dat in het leven werd geroepen nadat in 1973 het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaalde dat abortus is toegestaan. Sindsdien zetten anti-abortusactivisten en Republikeinen zich in om dit besluit terug te draaien.

The March for Life is honored to announce @realDonaldTrump will be the first U.S. President to speak at the March for Life Rally. Thank you, President Trump, for being a voice for the unborn and continuously working to build a culture of life. https://t.co/lojZssLeim — March for Life (@March_for_Life) January 22, 2020

In de aanloop naar het presidentiële campagneseizoen voor 2020 blijft abortus een van de meest controversiële vraagstukken in de Verenigde Staten. Tegenstanders citeren religieuze overtuigingen om abortus immoreel te verklaren, terwijl activisten voor abortusrechten zeggen dat de procedure wordt beschermd door een grondwettelijke garantie, die vrouwen controle geeft over hun eigen lichaam en toekomst.

Ongeveer 58% van de Amerikaanse volwassenen zegt dat abortus in de meeste of alle gevallen legaal moet zijn, volgens een enquête van Reuters/Ipsos. Van de vijftig staten in de VS hebben er zes slechts één abortuskliniek.

In een poging alle klinieken te sluiten, passen staten regels toe die onnodig zijn voor de veiligheid van patiënten, maar wel de toegang tot abortus beperken. Bijvoorbeeld regels die de breedte van gangen in abortusklinieken bepalen, de grootte van de parkeerplaatsen of de afstand tot een school. Tussen 1 januari en 15 mei vorig jaar werden er 42 maatregelen genomen die het krijgen van een abortus bemoeilijken. Bijvoorbeeld door gebruikelijke abortusprocedures te verbieden of om toestemming van de ouders te eisen bij tieners.

See you on Friday…Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

cc-foto: Elvert Barnes