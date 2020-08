Trump stuurt aan op escalatie geweld om verkiezingen te winnen

Donald Trump hoopt electorale munt te slaan uit het geweld in Amerikaanse steden, waaronder in Kenosha, Wisconsin. Daarom probeert hij het vuurtje verder op te stoken in de plaats waar vorige week politieagenten de zwarte Jacob Blake zeven keer in de rug schoten en de 17-jarige witte Kyle Rittenhouse tijdens daaropvolgende demonstraties twee mensen doodschoot.

Dinsdag wil de Amerikaanse president een bezoek brengen aan Kenosha, ook al heeft de gouverneur van Wisconsin hem opgeroepen weg te blijven. De lokale autoriteiten vrezen dat de komst van Trump alleen maar tot nieuwe onlusten zal leiden. “Ik ben bang dat uw aanwezigheid onze genezing alleen maar zal belemmeren”, aldus gouverneur Tony Evers.

De Amerikaanse president heeft de afgelopen dagen tientallen tweets gedeeld, onder meer van complotdenkers die menen dat de protesten tegen racisme en politiegeweld onderdeel uitmaken van een coup. Ook stond Trump stil bij de gewelddadige dood van ‘Jay’ Danielson, van de uiterst rechtse organisatie Patriot Prayer, in Portland, Oregon.

Trump deelde tweets waarin werd opgeroepen om de burgemeester Ted Wheeler van Portland te ontslaan. Daarnaast verspreidde de Amerikaanse president het telefoonnummer van de burgemeester, volgens Trump een ‘idiote, radicale linkse burgemeester die niets doet’ en ‘een zwakke en zielige burgemeester’.

Wheeler verwijt de Amerikaanse president op zijn beurt dat hij olie op het vuur gooit. Tijdens een persconferentie verklaarde hij:

De burgemeester van Portland meent dat de dood van Danielson niet los kan worden gezien van het eindeloze gestook van Trump. “U hebt meer gedaan om ons te verdelen dan wie dan ook in de recente geschiedenis en nu wilt u dat ik het geweld stop dat u heeft veroorzaakt?”, zei Wheeler in de richting van Trump. “Wat Amerika nodig heeft, is dat u wordt gestopt.”

“Trump mag denken dat twitteren over recht en orde hem sterk maakt, maar in werkelijkheid is hij zwak. Dat blijkt wel uit het feit dat hij nalaat om zijn aanhangers op te roepen om niet voortdurend het conflict op te zoeken”, liet Joe Biden dit weekend in een verklaring weten. Biden riep Trump op om het geweld van zowel rechts als links te veroordelen. Zelf gaf de Democratische presidentskandidaat het goede voorbeeld door het geweld in Portland ‘onacceptabel’ te noemen.

The deadly violence we saw overnight in Portland is unacceptable. Shooting in the streets of a great American city is unacceptable.

I condemn violence of every kind by anyone, whether on the left or the right. And I challenge Donald Trump to do the same. https://t.co/JRuI7ya2Wv

— Joe Biden (@JoeBiden) August 30, 2020