Trump uitgejouwd door achterban na boosterprik-bekentenis

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is uitgejouwd door zijn eigen aanhang, nadat hij bekende een boosterprik te hebben gehad. Dat gebeurde in de stad Dallas, waar Trump zijn rondreizende interviewshow deed met de gevallen Fox News-presentator Bill O’Reilly.

Gedurende het interview zei O’Reilly dat zowel hij als Trump gevaccineerd zijn, wat al het nodige gemor uit het publiek opleverde. Daarop kreeg Trump de vraag of hij de booster had gehaald, waarop hij bevestigend antwoordde. Tot grote onvrede van de Trumpers in de zaal.

Voor Trump is het een heikel onderwerp. Terwijl hijzelf gedurende zijn presidentschap halsoverkop per helikopter naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd na een ernstige covid-besmetting, is een groot deel van zijn achterban er heilig van overtuigd dat de pandemie een sinister complot is. Ook is de Trump-fanclub veelal fanatiek antivaxxer, terwijl Trump zelf de prikken al in een vroeg stadium liet zetten. Wel achter gesloten deuren en buiten het zicht van camera’s, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de huidige president Joe Biden die om een voorbeeld te stellen zijn prik in de openbaarheid liet zetten.

Na het boe-geroep probeerde Trump zijn fans tot bedaren te brengen, door zijn bewering te herhalen dat het hele bestaan van de vaccins juist zijn prestatie is. ‘Wij hebben de vaccins voor elkaar gekregen,’ zei Trump. ‘Laat ze dat niet van ons afpakken, maar strijk juist met de eer.’

In de Verenigde Staten zijn veruit de meeste coronabesmettingen en coronadoden te betreuren in de zogenaamde ‘red states’, de staten met overwegend Republikeinse stemmers. Pro-Trump gouverneurs blijven zich verzetten tegen coronamaatregelen en vaccinatieprogramma’s, wat in toenemende mate tot slachtoffers leidt. Ondanks dat gegeven en de bewering dat hij de vaccins in het leven heeft geroepen, weigert Trump zijn achterban op te roepen zich daadwerkelijk te laten vaccineren. Eerder dit jaar zei hij in een interview met de Wall Street Journal nog dat hij ‘waarschijnlijk’ geen boosterprik zou nemen.

