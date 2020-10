Trump valt opnieuw ernstig bedreigde Democratische gouverneur aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagavond opnieuw Democratisch gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer aangevallen. Hij deed dat tijdens een campagnebijeenkomst in die staat. Eerder deze maand wist de politie nog een geplande ontvoering van Whitmer door een extreemrechtse pro-Trump militie te voorkomen.

Tijdens de bijeenkomst riep Trump zijn aanhangers op de gouverneur ervan te overtuigen de lockdown op te heffen. Die is ingesteld wegens een fikse stijging van het aantal coronabesmettingen. In totaal zijn in de staat ruim 159.000 besmettingen vastgesteld en zijn er meer dan 7.300 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Michigan is daarnaast een belangrijke staat om te winnen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgende maand en dus doet Trump er alles aan om er stemmen te winnen.

Trump haalde ook de verijdelde ontvoeringspoging van Whitmer aan. Daarover zei hij: “Ik geloof dat ze zei dat ze bedreigd werd.” Na gejoel van zijn aanhang voegde hij eraan toe: “En daar gaf ze mij de schuld van.” Trump uitte ook kritiek op de pogingen van Whitmer om het virus te bestrijden en eiste onder meer dat ze de scholen zou openen. Nadat het publiek “sluit haar op” begon te roepen, wat Trumps aanhang vier jaar geleden ook over Hillary Clinton roep, antwoorde Trump: “Sluit ze allemaal op”.

Whitmer zelf heeft gereageerd op de aanval van Trump. Ze zei: “Dit is exact de retoriek die het leven van mij, mijn familie en van andere overheidsfunctionarissen in gevaar heeft gebracht, terwijl we de levens van onze mede Amerikanen proberen te redden. Het moet stoppen.”

This is exactly the rhetoric that has put me, my family, and other government officials’ lives in danger while we try to save the lives of our fellow Americans. It needs to stop. https://t.co/EWkNQx3Ppx

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) October 17, 2020