Trump veel kalmer en gelukkiger na verbanning van Twitter, Melania ook blij

De voormalige president van de Verenigde Staten heeft een belangrijke les voor zijn aanhangers. Stoppen met het gebruik van sociale media maakt je leven beter en ontspannen. De les wordt gedeeld door een adviseur die tot zijn kring van vertrouwelingen behoort. Volgens Jason Miller die voorheen de campagne van Trump leidde is de oud-president die sinds de inauguratie van Joe Biden verblijft in zijn golf resort in Florida blij dat hij niet meer op Twitter zit. Hij is voor het eerst in jaren “werkelijk ontspannen”, aldus de vertrouweling in een interview met de conservatieve Sunday Times.

“Hij zegt dat niet op sociale media zitten en niet meer blootgesteld worden aan de repeterende haatstroom die door social media te vaak wordt gegenereerd, hem in feite goed heeft gedaan.” Miller voegt er aan toe dat Melania Trump, de echtgenote van de oud-president ook al verrukt is over de afwezigheid van social media. “Ze zegt dat ze het geweldig vindt, dat hij veel gelukkiger is en meer plezier heeft.”

Trump zou er ook op vertrouwen dat hij niet terecht hoeft te staan voor de misdaden waarvan hij wordt verdacht. Of dat optimisme ook wordt veroorzaakt door de twitterloosheid is niet bekend. Wel kan geconstateerd dat Trump niet de enige is die veel baat heeft bij zijn verbanning van Twitter. Ook veel tegenstanders voelen zich een stuk beter nu Trump stiller is geworden.

I love getting on Twitter now and seeing everyone's happy stories. We are no longer burdened by the Trump families drama. — Becka (@BeckaP79) February 6, 2021

cc-foto: Gage Skidmore