De Verenigde Staten verbreken hun banden met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat maakte Donald Trump vrijdag bekend tijdens een persconferentie. Trump hintte er eerder al op dat hij van plan was de financiering van de WHO te staken, omdat die organisatie volgens hem medeschuldig is aan de uitbraak van het coronavirus in China.

Tijdens de persconferentie zei de president van Amerika waar meer dan honderdduizend coronadoden zijn gevallen en ruim 1,77 miljoen mensen zijn besmet:

We hebben [de WHO] duidelijk laten weten welke beleidsveranderingen ze moeten doorvoeren, maar ze hebben geweigerd dat te doen. Omdat ze niet bereid zijn de gevraagde en zeer noodzakelijke veranderingen door te voeren, zullen we met ingang van vandaag onze banden met de Wereldgezondheidsorganisatie verbreken en de financiering overhevelen naar andere fondsen. De wereld verdient antwoorden van China aangaande het virus, transparantie is noodzakelijk.

Direct na de persconferentie verliet Trump de zaal zonder vragen van journalisten te willen beantwoorden. Hij weigerde ook commentaar te leveren op de situatie in Minnesota waar de agent die George Floyd vermoorde inmiddels is gearresteerd. Eerder liet hij wel via Twitter weten dat er met scherp op plunderaars geschoten zou worden. Die tweet werd door Twitter verborgen wegens ‘aanzetten tot geweld’.

De Verenigde Staten waren de grootste geldschieter van de WHO: jaarlijks maakte het land 400 miljoen dollar over. Daarmee was Amerika goed voor 8 procent van het budget van de Wereldgezondheidsorganisatie.

cc-foto: The White House