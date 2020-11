Trump verleent gratie aan oud-adviseur en samenzweerder Flynn

Donald Trump heeft zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verleend. Dat heeft de Amerikaanse president woensdagavond zelf laten weten via Twitter. Tegen Flynn liep een federaal onderzoek wegens meineed. Hij zou tijdens het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 hebben gelogen tegen de FBI over zijn contact met de Russische ambassadeur. Hij deed dit als lid van het transitieteam van Trump.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Flynn was nog niet veroordeeld. Na een eerdere bekentenis dat hij inderdaad had gelogen, trok hij die later weer in. Volgens Flynn hadden de aanklagers hem misleid en een valse bekentenis laten doen. De zaak was nog in afwachting van verder behandeling door de rechter, maar daar heeft Trump niet meer op gewacht. In de tweet wenst de president zijn voormalige adviseur een fijne Thanksgiving.

Hoewel het verlenen van gratie door de president niet ongewoon is, helemaal niet in de laatste dagen van het presidentschap, is er buitengewoon veel kritiek op het presidentieel pardon voor Michael Flynn. Daarmee heeft Trump rechtstreeks iemand vrijgepleit die werd onderzocht voor misdaden namens de huidige president zelf. Eerder deed hij dat ook al met vriend en spindoctor Roger Stone die in het Rusland-onderzoek schuldig was bevonden aan belemmering van de rechtsgang, liegen tegen het Congres en het beïnvloeden van getuigen. In juli kwam hij dankzij Trump vrijwel direct weer op vrije voeten.

Inmiddels wordt er gespeculeerd welke gratieverleningen Trump nog meer op de agenda heeft staan. De meest opzienbarende zou die van hemzelf zijn. Zodra opvolger Joe Biden ingezworen is, verliest Trump de immuniteit die hij als president geniet en kunnen de vele onderzoeken die tegen hem lopen worden omgezet in rechtszaken met daadwerkelijke veroordeling tot gevolg. In theorie kan Trump besluiten zichzelf op voorhand gratie te verlenen, hoewel het onduidelijk is in hoeverre dat juridisch standhoudt. Het is nooit eerder gebeurd.

Een andere mogelijkheid is de Nixon-methode. Na zijn aftreden wegens zijn rol in de Watergate-affaire, verleende zijn opvolger Gerald Ford hem direct gratie. Trump zou dit voorbeeld kunnen volgen door vlak voor de inauguratie van Biden nog snel plaats te maken voor zijn vicepresident Mike Pence. Die zou Trump dan bij voorbaat gratie kunnen verlenen, ook in de nog lopende onderzoeken. Daarmee is Trump echter nog altijd niet volledig in veiligheid. Een presidentieel pardon geldt alleen voor federale, dus staatsgrensoverschrijdende misdrijven. Onder andere in de staat New York, waar Trump vrijwel zijn hele leven woonde, lopen meerdere onderzoeken naar fraude en belastingontduiking.

