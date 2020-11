Trump verspreekt zich, geeft bijna verlies toe

Bijna gaf Donald Trump toe dat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft verloren, maar wist zich nog net te herpakken. Dat gebeurde vrijdagavond tijdens een persconferentie op het gazon van het Witte Huis. Daar zei Trump niet van plan te zijn een lockdown in te voeren, om er vervolgens aan toe te voegen niet te weten wat de nieuwe regering gaat doen. Die zin kapte hij voor het einde af en zei in plaats daarvan: ‘We zien wel wat er gebeurt’.

Het was de eerste persconferentie van Trump sinds zijn verlies tegen de komende Amerikaanse president Joe Biden, vorig weekend. Een verlies dat hij ondanks zijn verspreking vrijdag nog altijd hevig ontkent. Ook blijft hij liegen dat er gefraudeerd is bij de verkiezingen. Vrijdagavond werd ook bekend dat de staat Georgia gewonnen is door Biden, wat hem op een totaal aantal kiesmannen brengt van 306 tegenover 232 voor Trump die nog wel North Carolina wist te winnen. Het verschil in totaal aantal uitgebrachte stemmen bedraagt inmiddels ruim 5 miljoen in het voordeel van Biden.