Trump vluchtte bunker in vanwege protesten

Donald Trump heeft zich verscholen in de bunker van het Witte Huis voor de protesten tegen de politiemoord op George Floyd. Voor het hek van het Witte Huis had zich dit weekend een groot aantal mensen verzameld, ze hielden protestborden omhoog en scandeerden leuzen. Trump had ondertussen de lichten van zijn ambtswoning uit laten doen en deed of hij niet thuis was.

Lights that usually illuminate exterior of the WH have been turned off. pic.twitter.com/mHfUEhT4Xd — Mark Knoller (@markknoller) June 1, 2020

De Amerikaanse president ligt bij zijn tegenstanders nog eens extra onder vuur vanwege de manier waarop hij de protesten benadert. In plaats van sympathie te tonen met George Floyd en diens nabestaanden, of politiegeweld te veroordelen, strooit hij grif met geweldsfantasieën tegen de demonstranten. Na eerder al door Twitter op de vingers te zijn getikt door te tweeten dat er met scherp op plunderaars geschoten, liet Trump de demonstranten dit weekend weten ‘woeste honden en onheilspellende wapens’ in te zetten tegen iedereen die het gazon van het Witte Huis betreedt.

Het is al een week onrustig door de hele Verenigde Staten heen, sinds vorige week drie politieagenten de zwarte Amerikaan George Floyd doodden, terwijl een vierde agent toekeek. De protesten die zijn ontstaan, zijn met harde hand neergeslagen door de politie en ordetroepen. Ook journalisten krijgen met politiegeweld. Voor het weekend werd live in de uitzending CNN-verslaggever Omar Jimenez gearresteerd. Sindsdien zijn er meerdere journalisten door de politie beschoten met rubber kogels, traangas en zijn ze geslagen en gearresteerd. Onderzoekscollectief Bellingcat maakte een overzicht van het politiegeweld tegen de vrije pers.

The Guardian meldt ondertussen dat Trump met de nabestaanden van George Floyd heeft gespoken. Volgens broer Philonise Floyd was het een zeer kort gesprek en gaf Trump de familie niet de gelegenheid ook iets te zeggen. Op Twitter is de hashtag #bunkerboy, een nieuwe bijnaam voor Trump, inmiddels trending topic.

cc-foto: Singlespeedfahrer