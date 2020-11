‘Trump vreest de gevangenis’

Een van de redenen dat Donald Trump tracht het verloop van de verkiezingen te ontregelen, door onder meer te eisen dat het tellen van de stemmen gestaakt wordt, is dat hij vreest als gewoon burger voor de rechter te moeten verschijnen. Als hij het Witte Huis verlaat en daarmee zijn immuniteit verliest, wacht hem een reeks aan rechtszaken, zowel strafrechtelijk als civiel.

Tot nu toe heeft hij steeds zijn presidentiële macht kunnen gebruiken om te voorkomen dat betrokkenen tegen hem getuigen in de rechtszaal. Als hij eenmaal president af is, zal hij dergelijke belastende getuigenissen niet meer zo makkelijk kunnen tegenhouden. Het gaat daarbij om een hele reeks van kwesties, onder meer van belastingontduiking tot aanranding en van smaad tot corruptie. Hij wordt zelfs door een lid van zijn familie, nicht Mary Trump, aangeklaagd wegens oneigenlijke praktijken met het familiefortuin.

De Daily Mirror schrijft dat in kringen in en rond het Witte Huis de recente emotionele uitbarstingen van de president toegeschreven worden aan de vrees dat hij in de gevangenis zal belanden. Harry Sandick, een voormalig openbaar aanklager legt uit dat het voor justitie en slachtoffers veel makkelijker wordt hem juridisch aan te klagen. Nu beschermt het ambt van president hem nog tegen dagvaardingen maar dat is straks afgelopen als hij, zoals de verwachting is, in januari moet terugtreden.

Een van vele de vrouwen die hem aanklaagt wegens smaad is de publiciste E. Jean Carroll. Zij stelt halverwege de jaren ’90 door Trump verkracht te zijn in de kleedkamer van een warenhuis. Trump heeft de aanklacht ontkend met de verdediging “ze is niet mijn type”. Hij heeft geweigerd DNA af te staan om zijn beweerde onschuld te bewijzen.

Daarnaast gaat het onder meer om boekhoudkundige fraude om illegale betalingen aan pornoster Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal, met wie hij seksuele relaties onderhield, te verhullen. En om een justitieel onderzoek naar fraudeleuze activiteiten van zijn bedrijf. Daarbij gaat het onder meer om valse opgaven van de waarde van onroerend goed om zo onrechtmatig leningen of belastingvoordelen te bemachtigen.

Verder gaat het nog om tal van andere zaken. Zoals het steevast gebruiken van zijn eigen commerciële faciliteiten voor presidentiële activiteiten en de overheid daarvoor fiks te laten betalen. Ook het gebruik van het Witte Huis voor partijbijeenkomsten, zoals Trump deed, is bij wet verboden.

Juridische experts verwachten dat hij in de nog resterende periode zijn presidentiële macht zal proberen te gebruiken om ook na zijn aftreden gevrijwaard te blijven van vervolging van federale misdrijven. Eerder verleende hij al gratie aan handlangers die wel veroordeeld werden wegens criminele activiteiten. De speciale aanklager Robert Mueller merkte in 2016 tijdens een verhoor door het Congres op dat de president aangeklaagd kan worden “nadat hij zijn functie heeft neergelegd.” Dat lijkt Trump niet vergeten te zijn.

