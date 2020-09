Trump was op de hoogte van coronagevaar, maar loog bevolking voor

Donald Trump was er begin dit jaar al van doordrongen dat het nieuwe coronavirus veel gevaarlijker was dan de griep, maar hield naar buiten toe vol dat er weinig aan de hand was. “Het is dodelijker dan een zware griep”, zei de Amerikaanse president op 7 februari in een telefoongesprek met de bekende journalist Bob Woodward. “Dit is dodelijk spul.”

Op hetzelfde moment maakt Trump de bevolking echter wijs dat het coronavirus te vergelijken was met de seizoensgriep. Volgens de Amerikaanse president zou het virus vanzelf weer verdwijnen en had de Amerikaanse overheid alles onder controle.

In een gesprek dat Trump op 19 maart met Woodward had, vertelde hij dat hij het gevaar expres bagatelliseerde. “Om eerlijk te zijn wilde ik het altijd afzwakken”, zegt Trump in het gesprek dat nu gedeeltelijk is gepubliceerd door de Washington Post. “Ik wil het nog altijd afzwakken, want ik wil geen paniek veroorzaken.”

Inmiddels zijn er in de Verenigde Staten 6,3 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Tot nu toe zijn 190.000 Amerikanen aan Covid-19 overleden.