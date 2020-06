Trump weet nu ook zelf dat zijn presidentschap mislukt is

Donald Trump begint in te zien dat hij zijn presidentschap verprutst heeft. De Amerikaanse politieke nieuwssite Politico meldt dat hij tegenover vertrouwelingen erkent dat de kans groot is dat hij niet herkozen wordt. Hij zal dan een zogeheten ‘one term president’ worden. De laatste die dat overkwam was ruim een kwart eeuw geleden George Bush senior. Sommigen van zijn politieke bondgenoten zijn zo in paniek dat ze dat vooruitzicht openlijk verkondigen.

De president ligt zwaar onder vuur vanwege zijn onvermogen twee grote crises te bezweren: de uitbraak van het corona-virus en de raciale onrust als gevolg van extreem politiegeweld tegen de zwarte bevolking. Zijn belangrijkste wapen in de campagnestrijd, het houden van massa-bijeenkomsten, lijkt niet meer te werken. Bij de hervatting van zijn campagne in Oklahoma bleef een groot deel van de beschikbare plaatsen leeg terwijl de organisatie een recordopkomst verwachtte. In de peilingen loopt zijn Democratische tegenstrever Joe Biden steeds verder op hem uit.

Vervolgens ging het mis tijdens een interview met zijn bevriende nieuwszender Fox News. Interviewer en bewonderaar Sean Hannity vroeg de president wat zijn prioriteiten zijn voor de tweede termijn, een vraag waarbij iedere politicus het antwoord uit de mouw kan schudden. Zo niet Trump. Hij ontweek de vraag en begon een klagerig verhaal dat hij eigenlijk nooit in Washington was geweest voordat hij president werd. In datzelfde interview erkende hij ook de mogelijkheid dat Joe Biden de volgende president wordt “omdat sommige mensen niet van me houden”.

De bizarre leegte van zijn antwoorden werd eens temeer duidelijk gemaakt door Sarah Cooper, de comedian die een hit is geworden door de letterlijke teksten van de president zonder commentaar te playbacken.

Geen video? Klik hier.

Het interview was zo’n demasqué dat nadien in eigen kring de twijfel rees of Trump wel echt herkozen wil worden, schrijft Politico. Volgens de site is zijn campagneteam stuurloos. Er wort zelfs geopperd of het niet een beter idee is hem als kandidaat te laten vervangen door een andere Republikein die wel opgewassen is tegen Joe Biden.

Het voortschrijdend inzicht bij de president leidt er overigens wel toe dat hij stappen onderneemt in een poging de smadelijke nederlaag af te wenden. Hij zou zijn schoonzoon Jared Kushner meer invloed op de campagne willen geven en zich er zelf ook meer mee gaan bemoeien.

Trump, die groot is geworden door reality tv, heeft ervoor gekozen de campagne meer te laten gaan over zijn persoon dan over het beleid. Die keuze begint hem op te breken omdat zijn populariteit niet stijgt maar daalt. Een van de oorzaken daarvoor is de coronacrisis die een recordaantal Amerikanen het leven heeft gekost terwijl Trump bij hoog en laag volhoudt dat er weinig tot niets aan de hand is. Hij pocht met zijn onverschrokkenheid ten aanzien van het virus maar inmiddels wordt duidelijk dat er steeds meer maatregelen worden genomen om hem tegen besmetting te beschermen. Dat levert een zeer ongunstig beeld op: de president krijgt zelf de bescherming die hij zijn volk niet gunt.

cc-foto: Gage Skidmore