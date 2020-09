Trump weigert vreedzame machtsoverdracht na verkiezingen te garanderen

Geen video? Klik hier

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op een persconferentie gezegd dat hij nog moet bekijken of hij na de verkiezingen vreedzaam de macht zal overdragen aan zijn opvolger. De uitspraken leggen de bijl aan de wortel van het democratisch systeem dat naast het uitbrengen van stemmen een vreedzame overdracht moet garanderen draait om het kunnen accepteren van verlies door de kandidaten. Trump lijkt tot dat laatste niet in staat, zo bleek tijdens een persconferentie van het Witte Huis.

Trump reageerde op de vraag van Playboy-journalist Brian Karem die wilde weten wat Trump zal doen als hij na het tellen van de stemmen verliest: “Zult u zich er voor inspannen om te verzekeren dat er een vreedzame overdracht van de macht plaatsvindt na de verkiezingen?” In tegenstelling tot alle voorgaande presidenten die de vraag ongetwijfeld met ja zouden hebben beantwoordt wilde Trump geen bevestigend antwoord geven. “We moeten eerst zien wat er gebeurt. Ik heb geklaagd over de stembiljetten, de stembiljetten zijn een ramp.” Trump doelt daarmee op het stemmen per post, waar hij fel campagne tegen voert. Hij tracht de methode verdacht te maken. Veel Democratische kiezers stemmen per post.

Daarop drong de verslaggever verder aan. “Dat snap ik maar mensen komen in opstand. Maar verzekert u dat er een vreedzame overdracht van de macht plaatsvindt na de verkiezingen?” Nog wilde Trump die zekerheid niet geven. “Doe de stembiljetten weg en je zult een zeer vreedzame, nee als ik eerlijk ben zal er dan geen overdracht plaatsvinden. Dan zal er sprake van een voortzetting zijn. De stembiljetten zijn niet te controleren. Dat weet je. En weet je wie dat beter weet dan iedereen? De Democraten weten dat het beste van iedereen.”

Na afloop verklaarde de verslaggever op Twitter dat dit het meest angstaanjagende antwoord dat hij ooit op een vraag gekregen heeft. “Ik heb veroordeelde moordenaars geïnterviewd die over meer empathie beschikten. Donald Trump pleit voor burgeroorlog.”

Trump toont grote haast om een nieuwe rechter te benoemen in het Hooggerechtshof. Dit hoogste rechtscollege moet uiteindelijk de uitslag van de verkiezingen bepalen als die onduidelijk is. In 2000 werd de overwinning zo toegekend aan Republikein George W. Bush en een vreedzame machtsoverdracht mogelijk gemaakt omdat de Democraat Al Gore in het landsbelang besloot zich niet tegen het vonnis te verzetten. Gore had meer stemmen gekregen dan Bush.

In de Verenigde Staten wordt steeds openlijker de vrees voor een burgeroorlog uitgesproken als mogelijke uitkomst van de verkiezingsuitslag.